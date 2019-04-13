دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي إطلاق أقوى صاروخ في العالم بأول رحلة تجارية.. التفاصيل

خرج الصاروخ سبيس إكس فالكون هيفي، الذي يعد أقوى صاروخ قيد التشغيل في العالم، في مهمة تجارية لأول مرة، من ولاية فلوريدا، حيث تم ذلك عبر خطوة هامة نفذتها شركة الملياردير إليون ماسك.

ويعادل طول الصاروخ سبيس طول مبنى مكون من 23 طابقًا، من قلب مركز كنيدي للفضاء في الولاية، بأول حمولة لعميل، حيث كان قد انطلق من قبل بسيارة ماسك من طراز تسلا إلى الفضاء في رحلة تجريبية كانت هي الأولى ايضًا من نوعها في 2018.

ويخطط ماسك لأن يقوم بإطلاق الصواريخ فالكون مرة آخرى بعد عودتها قبل أيام، وذلك من أجل حمل مجموعة من الأقمار الصناعية العسكرية والعلمية لحساب القوات الجوية. المزيد:

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