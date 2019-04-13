هذا الموضوع براءة اختراع تكشف عن هاتف قابل للطي وشفاف من LG ظهر على التقنية بلا حدود.
لقد شاهدنا في الفترة الأخيرة العديد من الشركات التي قدمت عددًا من براءات الاختراع التي تعرض هواتف وأجهزة ذكية متطورة للغاية لكي تتناسب مع الاستخدامات المستقبلية. وعلى ما يبدو، فإن LG قد حصلت على واحدة من أروع براءات الاختراع حتى الآن، وهي عبارة عن جهاز قابل للطي يتضمن شاشة شفافة.
تقدمت شركة LG بالفعل بطلب الحصول على براءة الاختراع هذه في أواخر عام 2015، أي قبل وقت طويل من رؤية الإصدارات الأولية للأجهزة القابلة للطي. ولكن على الرغم من أن الهواتف والأجهزة اللوحية القابلة للطي جميعها رائجة، إلا أن LG تطمح لشيء أكبر من خلال جعل جهازها القابل للطي شفاف بالكامل.
وبالرغم من أن التصميم شفاف بالكامل، إلا أن براءة الاختراع تشير إلى أن هناك جزء واحدًا بالهاتف ليس شفافًا، والذي سيتضمن المكونات الداخلية مثل البطارية والكاميرات واللوحات.
يبدو أن تصميم الهواتف الشفافة سيكون الاتجاه السائد القادم، فمن المتوقع أن نري الهواتف المستقبلية تتمتع بهذا التصميم، ولكن قد يستغرق الأمر وقتًا طويلًا لكي نري بالفعل مثل هذه الأجهزة.
المصدر
هذا الموضوع براءة اختراع تكشف عن هاتف قابل للطي وشفاف من LG ظهر على التقنية بلا حدود.
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