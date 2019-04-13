أول قرار من الرئيس الجديد للمجلس الانتقالي في السودان بعد أدائه اليمين

وأصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارا أطلق بموجبه سراح جميع الضباط الذين حموا المتظاهرين ودعا المحتجين للاجتماع، وذلك وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

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وكان البرهان قد أدى، مساء أمس الجمعة، اليمين الدستورية رئيسا جديدا للمجلس العسكري الانتقالي، الذي قاد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير في السودان مؤخرا.

وخلف البرهان الفريق أول عوض بن عوف في رئاسة المجلس العسكري الانتقالي بعد أن تنحى الأخير إثر رفض شعبي واسع لقيادته الجيش خلال المرحلة الانتقالية.

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وظهر البرهان، أمس الجمعة، في ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة، وانتشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث إلى الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني المعارض إبراهيم الشيخ، الذي كان يهتف مع المعتصمين بسقوط النظام.

وتقول مصادر سودانية إن البرهان، هو ضمن المجموعة التي أبلغت البشير بعزله من رئاسة البلاد، فيما لا يعرف عنه سوى أنه لا يرتبط بأي تنظيم سياسي ولا ينتمي للتيار الإسلامي.

والبرهان من منطقة قندتو غرب مدينة شندي بالولاية الشمالية، وتخرج من الكلية الحربية الدفعة الـ31، وخاض معارك عسكرية أيام حرب الجنوب، قبيل انفصال جنوب السودان عام 2011.