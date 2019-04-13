السفير السوري في لبنان: سوريا حريصة على عودة أبنائها

موسكو-سبوتنيك.قال السفير السوري، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "سوريا واضحة في إرادتها عودة كل أبنائها. القرارات والتعاميم التي تصدر والإجراءات التي تتخذ سواء بمراسيم العفو أو تسهيل المخارج للمطلوبين والاحتياطيين… كل هذا يدل أن سوريا حريصة على عودة السوريين لأنهم هم البناة الحقيقيون الذين تحتاجهم سوريا لمزارعها وحقولها مصانعها ومدارسها ومشافيها، وهم لديهم خبرات وكفاءات ويد عاملة ورؤوس أموال".

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وأضاف "هذا ما تخاطب به الدولة السورية مواطنيها، ولكن هناك عناصر التشويش السياسي والإعلامي والأمني الذي تقوم به اميركا واسرائيل واوروبا وتركيا وغيرها، التي لا تريد عودة السوريين لأنها تعتبر أن الدولة السورية ستقطف بذلك ثمار الصمود والانتصارات".

وشدد السفير السوري في هذا الإطار على أن "سوريا تحتاج إلى دعم حلفائها ولرفع العقوبات، وهذا الامر نأمل أن يكون بدعم حلفاء سوريا، لا سيما روسيا والصين، وهذا ما يجب أن تقنتع به أوروبا".

وأضاف: "صحيح أن الوضع الاقتصادي في سوريا صعب، ولكن المواطن السوري في لبنان أو الاردن أو تركيا لا يعيش في بحبوحة، فالمساعدات التي تقدم للاجئين السوريين على قلتها (40 أو 50 دولار) إذا قدمت داخل سوريا فستعادل اكثر من ألف دولار في بلد مثل لبنان".