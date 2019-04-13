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© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
وأضاف: "انظروا لشعبنا المشرد، وبلدنا الممزق، إن بلدنا هي بلدكم، فأنتم يمنيون، فلا ترهنوا حاضر ومستقبل البلد لأعداء البلد"، مشددا "مددنا أيدينا لكم، ونمدها اليوم مرة أخرى من موقع المسؤولية من أجل السلام من أجل اليمن، فاليمن أغلى وأعز".
ودعا الرئيس اليمني، نواب البرلمان، الذين لم يشاركوا في جلسة اليوم لسرعة الانضمام إلى المجلس، متابعا أن مجلس النواب "أصبح معنيا بالضغط من أجل إيقاف الحرب والانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون في اليمن".
وأعلن البرلمان، في وقت سابق، صباح اليوم، بدء جلسته، بحضور 138 نائبا، في مدينة سيئون، بحضرموت شرقي اليمن، حيث بدأت عملية ترشيح وانتخاب هيئة رئاسة المجلس.
وانتخب البرلمان اليمني، الشيخ سلطان البركاني رئيسا له، بغالبية أصوات النواب. وقال البركاني، في أول كلمة له عقب انتخابه: "في هذا اليوم التاريخي والمفصلي في حياة شعبنا، لا يسعني إلا أن أتوجه لكم بأصدق آيات الشكر والتقدير، لاستجابتكم لدعوة فخامة الرئيس والمجيء لهذه المدينة التاريخية، وأعتز بالثقة التي منحتموني إياها".
وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، دعا مجلس النواب إلى الانعقاد في محافظة حضرموت شرقي اليمن. وأصدر هادي مرسوما رئاسيا رقم (55)، تضمن "دعوة مجلس النواب إلى عقد دورة انعقاد غير اعتيادية في محافظة حضرموت".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اليمني يوجه رسالة إلى "أنصار الله" في افتتاح دورة البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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