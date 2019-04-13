الجيش التركي يعزز وحداته قرب سوريا بعناصر "كوماندوز"

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ووصلت ولاية هطاي (جنوب تركيا)، الجمعة، قافلة مؤلفة من عربات مدرعة، تضم عناصر من الكوماندوز، قادمة من ولايات مختلفة، وذلك بحسب وكالة "الأناضول".
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
سبق وأن قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يعتزم بحث التحضيرات للعملية العسكرية في سوريا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء زيارته إلى موسكو الاثنين الماضي.
وقال أردوغان، في مؤتمر صحافي قبل سفره: "أنهينا تحضيراتنا للعملية العسكرية في سوريا وهذه العملية ستكون على طاولة المباحثات في موسكو".
وكان أردوغان، أكد في وقت سابق، أنه سيحل المسألة في سوريا ميدانيا بعد الانتخابات التي أجريت في البلاد. وقال أردوغان، في كلمة له بإسطنبول: "سنحل المسألة السورية على الساحة بعد الانتخابات ميدانيا وليس على الطاولة إن أمكن".
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