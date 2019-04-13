رسالة من الرئيس الجديد للبرلمان اليمني إلى الحوثيين

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القاهرة — سبوتنيك. وقال البركاني، في كلمة خلال الجلسة غير الاعتيادية الأولى لمجلس النواب بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي، في سيئون بحضرموت، اليوم السبت: "أدعو جماعة الحوثي إلى أن تجنح للسلم، وأن تتخلى عن العنف، وأن تتحول لمكون سياسي يمارس وجوده وحقوقه وفقا لمحددات القانون والدستور، ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية".
وأضاف البركاني "نحن بحاجة لمراجعة مسار الوحدة اليمنية، بما يكفل الحقوق للجميع دون انتقاص أو تمييز في ظل دولة اتحادية تعزز الوحدة، وتحقق العدالة".
ودعا البركاني الحكومة اليمنية "إلى العودة للعاصمة عدن وممارسة مسؤولياتها ومهامها تجاه الشعب، من داخل الوطن، وأدعو الرئيس لإصدار توجيه بذلك".
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
وأعلن البرلمان بدء جلسته، بحضور 138 نائبا من الموالين للرئيس هادي، في مدينة سيئون، بحضرموت شرقي اليمن، صباح اليوم السبت.
وأعلن البرلمان اكتمال النصاب القانونية، بعد حضور النواب إلى قاعة الجلسة، حيث بدأت عملية ترشيح وانتخاب هيئة رئاسة المجلس. وانتخب البرلمان، المنعقد في شرق البلاد، الشيخ سلطان البركاني رئيسا له، بغالبية أصوات النواب.
وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، دعا مجلس النواب إلى الانعقاد في محافظة حضرموت شرقي اليمن. وأصدر هادي مرسوما رئاسيا رقم (55)، تضمن "دعوة مجلس النواب إلى عقد دورة انعقاد غير اعتيادية في محافظة حضرموت".
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