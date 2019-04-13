طرابلس/وليد عبد الله/الخليج 365 استهدفت طائراة حربية، اليوم السبت، تمركزات لمسلحين بمنطقة عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس بحسب شهود عيان. وقال الشهود لمراسل الخليج 365 إن المنطقة تشهد حاليا مواجهات مسلحة منذ ساعات الصباح الأولى مع تحليق مكثف للطيران الحربي (دون تحديد هويته). وأضاف الشهود بأن الطيران الحربي استهدف تمركزات في المنطقة دون تحديد طبيعة الهدف. وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام محلية بأن طيران حربي يتبع لحفتر استهدف معسكر السعداوي دون وقوع أضرار بشرية . الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طيران حربي يقصف عين زارة جنوبي العاصمة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.