إصابة شاب فلسطيني برصاص #قوات_الاحتلال في بورين

الخليج - واس أصيب شاب فلسطيني في قرية بورين جنوب نابلس، برصاص الاحتلال الاسرائيلي، خلال تصدي أهالي القرية لهجوم مستوطنين، الليلة الماضية. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: “إن الشاب عبادة النجار، أصيب بعيار ناري في منطقة الفخذ، خلال التصدي لهجوم مستوطنين على بورين، وجرى نقله الى مستشفى رفيديا وحالته مستقرة”.

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