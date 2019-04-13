مقتل وإصابة 59 من مسلحي #طالبان بإقليم “نانجارهار” شرق #أفغانستان

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الخليج - واس
أعلن مكتب حاكم إقليم “نانجارهار” شرق أفغانستان، اليوم في بيان، مقتل 27 مقاتلا من حركة طالبان وإصابة 32 آخرين، وذلك عقب محاولتهم شن هجوم على منطقة “شيرزاد” مساء أمس.
وذكر المكتب في بيان – أوردته قناة “طلوع نيوز” الأفغانية – أن مسلحي الحركة شنوا هجومًا بالقرب من مكتب حاكم المنطقة، إلا أنه تم صدهم وهزيمتهم، موضحًا أن الهجوم بدأ باستخدام سيارتين مفخختين تبعه اندلاع اشتباك بالأسلحة النارية.
وأضاف البيان، أن اثنين من قوات الأمن لقيا مصرعهما وأصيب 8 آخرون جراء الهجوم. ويأتي هذا الهجوم، الذي أعلنت طالبان مسؤوليتها عنه، عقب إعلان الحركة صباح أمس، بدء هجوم الربيع في جميع أنحاء البلاد.
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