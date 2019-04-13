سامسونج تطرح جالاكسي "A 80" مع كاميرا دوارة في تايلاند

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات عن طرح أحدث هاتف من سلسلة جالاكسي A متوسط المدى مع أول كاميرا دوارة في تايلاند؛ لاستهداف مستهلكي التكنولوجيا في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، وفقا للعين الإخبارية.

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية، كشفت شركة إلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة عن جهاز جالاكسي "A80" بشاشة كاملة بحجم 6.7 بوصة، وكاميرا دوارة يمكن ضبطها في أوضاع مختلفة.

وقالت سامسونج، إنه يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الدقة 8 ميجابكسل ومستشعر وقت الطيران، مما يتيح التعرف على الوجه ورسم الخرائط للعمق للحصول على صور شخصية أفضل.

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ويقلل وضع الفيديو الثابت بدرجة كبيرة من اهتزاز الفيديو لضمان مقاطع الفيديو ذات الحركة السلسة.

ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 3.700 مللي أمبير في الساعة وذاكرة وصول عشوائي تبلغ 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت، تدعم ماسحة بصمة الإصبع على الشاشة.

وركزت سامسونج على تحسين وظائف الكاميرا في هواتفها الذكية من جميع النطاقات؛ نظرا لأن المزيد من الأشخاص يعتبرون أن جودة الصورة واحدة من أهم الميزات عند شراء أجهزة جديدة.