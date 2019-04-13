مجلس النواب اليمني يعقد أولى جلساته منذ 2015 في سيئون

حضرموت / مبارك محمد / الخليج 365

انطلقت في مدينة سيئون بحضرموت (شرق)، أعمال جلسة مجلس النواب اليمني التي تنعقد اليوم السبت لأول مرة منذ اندلاع الحرب 2015.

وقال مصدر حكومي لوكالة الخليج 365، "إن الرئيس عبد ربه منصور هادي وعدد من سفراء الدولة الخليجية والعربية والأجنبية وصلوا إلى مطار سيئون الدولي قادمين من العاصمة السعودية الرياض، لحضور الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب".

وذكر مراسل الخليج 365 الذي يحضر الجلسة، "أن أعضاء مجلس النواب وصلوا إلى قاعة البرلمان في المجمع الحكومي بمدينة سيئون".

وأوضح أن أعضاء البرلمان بدأوا جلسة انتخاب هيئة الرئاسة الجديدة للبرلمان.

وانتخب بالاجماع سلطان البركاني رئيسا للمجلس.

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مصدر برلماني قال للأناضول، أن أكثر 143 عضوا من أعضاء مجلس النواب يحضرون الجلسة.

وتشهد مدينة سيئون انتشارا أمنيا مكثفا وتحليق للطيران المروحي، لتأمين جلسة البرلمان.

ويعد مجلس النواب اليمني الأطول عمرا، حيث انتُخب أعضاؤه البالغ عددهم 301 في 2003، وينقسم أعضاء البرلمان بغرفتيه حاليا، بين موالين للحكومة اليمنية، وآخرين لجماعة الحوثي.عضو مجلس النواب، محمد الحاج الصالحي، قال للأناضول، إن الحكومة تمتلك النصاب القانوني وزيادة لعقد جلسة البرلمان.

وأشار إلى أنه إذا تم استبعاد المتوفين من الأعضاء وعددهم 34، وبهذا يكون النصاب القانوني في حدود 135 عضوا.



ويأتي وصول الرئيس هادي وعدد من السفراء بعد وصول أعضاء مجلس النواب من السعودية، ورئيس الحكومة معين عبدالملك وعدد من الوزراء إلى مدينة سيئون أمس الجمعة.

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