النظام السوري يعلن جرح 3 من جنوده في ضربة جوية إسرائيلية

أعلنت وكالة أنباء النظام السوري (سانا)، السبت، أن ثلاثة من جنود النظام جرحوا جراء ضربة جوية إسرائيلية على موقع عسكري في ريف حماة (وسط).
وأضافت الوكالة أن الضربة أسفرت كذلك عن تدمير عدة مباني.
ونقلت الوكالة عن مسؤول بجيش النظام (لم تكشف عنه) أن الضربة وقعت فجر السبت من فوق الأجواء اللبنانية، واستهدفت موقعا بالقرب من مدينة مصياف.
وقالت إن "وسائط الدفاع الجوي أسقطت عددا من الصواريخ المعادية".
ولم تعلق إسرائيل على الحادث حتى الساعة 06:30 ت.غ. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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