الجوازات: يمكن استرداد رسوم الخدمات التي لم يتم تنفيذها

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن استرداد رسوم الخدمات التي يقوم الأشخاص بدفعها دون أن يتم تنفيذها والاستفادة منها.
وجاء توضيح الجوازات عبر حسابها بموقع “تويتر” خلال ردها على شخص استفسر عن إمكانية استرداده رسوم إحدى الخدمات التي دفعها بالخطأ دون أن يستفيد منها أو تنفذ له.
وقالت مديرية الجوازات في ردها على الاستفسار: “أهلاً بك.. يمكنك استرداد بقية الرسوم عبر نفس الحساب الذي تم السداد منه، وللمزيد من الإفادة يرجى مراجعة حسابك البنكي للإفادة”.
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