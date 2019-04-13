وزارة_البيئة تدعو المتقدمين على وظائفها لمطابقة بياناتهم

صحيفة الخليج الالكترونية

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المرشحين والمرشحات لوظائفها إلى مراجعة أي من فروع وزارة الخدمة المدنية، في الفترة من 14 إبريل إلى 16 إبريل الحالي.

وأشارت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن عملية مراجعة فروعها؛ تستهدف مطابقة ما سجلوه على برنامج جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

وأوضحت وزارة البيئة أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح للوظيفة، وإنما لمراجعة صحة البيانات، مؤكدة أن أسماء المرشحين والمرشحات النهائية سوف تعلن على موقع الوزارة.

وأشارت إلى أن عدم حضور المتقدمين للوظائف في المواعيد المقررة لاستكمال الإجراءات النظامية يعتبر عدولا من المتقدم للتوظيف عن الوظيفة.