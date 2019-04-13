بأمرين ساميين وقرار وزاري.. منح الجنسية السعودية لـ 16 شخصاً

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت الأحوال المدنية بمنطقة الرياض عن صدور أمرين ساميين وقرار وزاري بمنح الجنسية السعودية لـ16 شخصاً خلال الشهرين الماضيين.

وقالت الأحوال المدنية إن المقام السامي أصدر أمرَيْن، مُنحت بموجب الأول الجنسية السعودية لشخص وزوجته وأولاده الثلاثة، فيما منح الأمر الثاني الجنسية لأسرة مكونة من 10 أفراد تضم الأب وزوجته و8 من الأبناء والبنات.

وأضافت أنه صدر قرار وزاري بتاريخ 7 رجب 1440هـ بمنح الجنسية السعودية لسيدة، وذلك بموجب المادة 14 من نظام الجنسية السعودية.

يذكر أن المادة 14 من نظام الجنسية العربية السعودية تنص على أنه “يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية السعودية ما يلي: أن تصبح جنسية زوجته سعودية متى قدمت إلى المملكة، وقررت رغبتها في ذلك، وتنازلت عن جنسيتها، ويكتسب أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية السعودية تبعاً لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة، أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد، أما أولاده الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن 5 سنوات، وقدموا طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية العربية السعودية”.