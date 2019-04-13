أول قرار لرئيس المجلس العسكري السوداني الجديد

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الفريق أول عبد الفتاح البرهان

أفادت «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها، قبل قليل، بأن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس الانتقالي الجديد في السودان، أمر بإطلاق سراح جميع الضباط الذين حموا المتظاهرين. ودعا رئيس المجلس الانتقالي الضباط المفرج عنهم إلى اجتماع، كما دعا قوى إعلان الحرية والتغيير للاجتماع اليوم السبت. وأعلن الفريق أول عوض بن عوف، وزير الدفاع السوداني، مساء الجمعة، تنحيه عن رئاسة المجلس العسكري، وتعيين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس الانتقالي بدلا منه.

وكان المجلس العسكري بالسودان، قد دعا، في مؤتمر صحفي إلى اجتماعات وحوار مع القوى السياسية، قبل أن يقرر تأجيل الاجتماعات لأجل غير مسمى، وكانت الدعوة موجهة لكل القوى عدا حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه الرئيس المعزول، وكانت تهدف لتقليل المخاطر التي تواجه البلاد والتوافق على حلول ترضي طموحات السودانيين.وطالب

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