الكنداكة.. ظهور جديد لأيقونة التظاهرات في السودان

دبي - بواسطة محمد فارس إعادة تشغيل الفيديو التالي لحظة اصطدام طائرة شراعية بالأرض لحظة اصطدام طائرة شراعية بالأرض سكاي نيوز عربية

فيديو مروع.. قفزا من النوافذ هربا من الحريق فيديو مروع.. قفزا من النوافذ هربا من الحريق سكاي نيوز عربية

"المظلة الطائرة" تحقق انتشارا واسعا في تركيا "المظلة الطائرة" تحقق انتشارا واسعا في تركيا سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

ونشرت آلاء صلاح مقطع فيديو جديدا لها وهي تقود المتظاهرين، وتردد أغاني حماسية في أحد شوارع الخرطوم، وتتلقى تفاعلا كبيرا من الحضور.

وعن مشاركة المرأة السودانية في الاحتجاجات، قالت آلاء صلاح: "هذا جزء من تاريخنا. في مملكة مروي القديمة كانت النساء ملكات، ويطلق عليهن كنداكة، وهو ما يتم استخدامه الآن في الإشارة إلى المشاركات في هذا الحراك الشعبي".

وتقدمت طالبة المعمار عبر تغريدة بصفحتها على "تويتر"، بالشكر للجميع، مؤكدة أن "الكفاح متواصل ليكون السودان دولة ديمقراطية ومزدهرة".

وأضافت "الكنداكة" بعد أيام من ظهورها وهي تقف على سيارة تقود الحشود خارج مقر قيادة الجيش السوداني في الخرطوم: "المرأة السودانية دوما فاعلة في المجتمع وتهتم بقضاياه وتطالب بحق شعبها وحقوقها كامرأة".

وأضافت: "أنا فخورة بالمشاركة في الحراك ولا بد أن ينتصر لأنه حراك من أجل حقوق شعبنا في الصحة والتعليم والحياة الكريمة".

وتداول نشطاء وسائل الإجتماعي تسجيلات تظهر "كنداكة" وهي واقفة على ظهر سيارة وهي ترتدي ثوبا باللون الأبيض، وتحفّز الحشود التي رددت معها الأهازيج الثورية والحماسية.