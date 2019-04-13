رئيس مجلس النواب الليبي: قطر وتركيا ترغبان في استمرار الفوضى بليبيا عبر دعم الميليشيات

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن تنظيم الحمدين في قطر وحليفه النظام التركي، يرغبان في استمرار حالة الفوضى داخل ليبيا، مشيرا إلى أن العناصر الإرهابية الهاربة من الأراضي الليبية تجد الحماية في تركيا.

وفي تصريحات تلفزيونية، كشف رئيس البرلمان الليبي، إلى وجود وثائق وأسانيد قوية تثبت دعم قطر وتركيا للجماعات المسلحة من أجل السيطرة على السلطة في ليبيا، مشيرا إلى أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ضبط أسلحة حديثة بحوزة الميليشيات الإرهابية.

وقال عقيلة صالح، إن الجيش الوطني الليبي تحرك لحماية الدستور ومؤسسات الدولة، وبتكليف من مجلس النواب، من أجل طرد المجموعة الخاطفة للعاصمة طرابلس، مؤكدا أن حكومة فايز السراج استعانت بالميليشيات التي تمولها قطر وتركيا ووقعت أسيرة لها.

وأضاف صالح أن الاتفاق السياسي بين القوى السياسي في ليبيا كان يقضي بإخراج المليشيات من العاصمة لكنه لم ينفذ، مشيرا إلى أن الميليشيات عرقلت تنفيذ بنود الاتفاق، لافتا إلى أن السراج لا يملك أي قرار ولا حول له ولا قوة، حيث أن الميليشيات المدعومة من نظام الحمدين تحاسبه إذا التقى قائد الجيش حفتر.

وأكد أن السراج لا يستطيع أن يأمر أي من الكتائب الموجودة بالعاصمة، وأن حكومته تدار من الكتائب الموجودة هناك، حيث أنه لم يستطع إخراج الميليشيات من العاصمة، أو إجبارهم على تسليم أسلحتهم.

وأضاف أن الكتائب والمليشيات تتحكم في تعيين السفراء والوزراء، وأن السفراء المعينون خلال الفترة الماضية في معظم الدول ينتمون إلى جماعات الكتائب والمليشيات، التي فرضت تعيينهم، كما تتحكم الكتائب في دفع الأموال من خلال المصرف المركزي.

وانتقد صالح مخاطبة وزير الخارجية في حكومة الوفاق لمجلس الأمن ومطالبته بالتدخل بشأن الأحداث الأخيرة في طرابلس، قائلا: "طبيعي أن يدافع وزير الخارجية في ما يسمى بـ "حكومة الوفاق" عن الوضع القائم، خاصة أنهم سبب كل الأزمات في ليبيا في الوقت الراهن، وسبق لهم مخاطبة مجلس الأمن خلال عملية تطهير الجنوب من قبل الجيش الليبي".

وأضاف: "من الغريب أنهم اشتكوا جيش بلادهم للأمم المتحدة، حين كان يحارب الإرهابيين، وأذكر أن المندوب الروسي هاجم مندوب حكومة السراج، واستغرب من ممثل دولة ليبيا ومطالبته بالتدخل ضد الجيش الذي يحارب الإرهابيين، وهذا ما يتكرر الآن، على الرغم من اتضاح الحقيقة كاملة في الجنوب الليبي بعد تطهيره".

وأوضح رئيس البرلمان الليبي، أن الجيش الوطني ينفذ إرادة الشعب الليبي، ومن بينهم سكان طرابلس، مؤكدا أن مجلس النواب لا يتعامل مع حكومة السراج المدعومة إخوانيا وقطريا احتراما للدستور والشارع الليبي الرافض لوجودهم في السلطة.

وكان المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، أمر الخميس 4 أبريل الجاري، ببدء تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة، وذلك بعدما اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش الوطني، ومليشيات مسلحة تتمركز في منطقة الأصابعة غربي البلاد.

وأكد حفتر في كلمته التي وجهها إلى قوات الجيش الليبي أن "مرافق العاصمة طرابلس ومنشآتها أمانة في أعناقكم.. الضيوف الأجانب.. السكان العزل.. كلها أمانات في أعناقكم".

كما دعا الجيش الوطني الليبي المدنيين في العاصمة طرابلس إلى الابتعاد عن مواقع الاشتباكات، مناشدا وسائل الإعلام عدم نشر أي تفاصيل للتقدمات وتحديد تمركزات الجيش ومواقع وأماكن تقدمه، حفاظا على أرواح الجنود، والابتعاد قدر الإمكان عن أي مواقع للاشتباكات حفاظا على سلامتهم.

ولا زال تنظيم الحمدين يصر على دعم الإرهاب، حيث يستميت في الدفاع عن آخر معاقله الإرهابية في ليبيا، وفي سبيل ذلك أكدت قطر أنها تتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري الأخير في ليبيا، حيث زعمت دويلة الإرهاب أن بيان خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا حول عملية طرابلس يأتي قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الليبي، مما ينذر بتقويض مسار الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وما أن بدأ الجيش الوطني الليبي تحركاته للسيطرة على العاصمة طرابلس، وتطهيرها من الميليشيات الإرهابية، حتى بدأت الأبواق القطرية الممولة من قبل تنظيم الحمدين الراعي للإرهاب، في التنديد بهذه العمليات والصراخ والعويل دفاعا عن أذرع الدوحة المبتورة.

وعرى المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أبواق نظام الحمدين التي ادعت هزيمة الجيش الوطني الليبي على يد قوات فايز السراج المدعوم من الدوحة، قائلا إن قطر أذاعت خبر أسر 128 فردًا من الجيش الليبي بالقرب من العاصمة طرابلس، معتبرة إياه انتصارًا.

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