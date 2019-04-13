مفاجأة.. عبد الفتاح البرهان هو من اعتقل البشير

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عبد الفتاح البرهان هو من اعتقل عمر البشير
تطورات متسارعة تشهدها السودان، منذ أمس، آخرها تنحي عوض بن عوف عن رئاسة المجلس العسكري، وتعيين الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدلا منه، ولا تزال الكثير من الكواليس الغامضة لم تنكشف عما يشهده السودان منذ يومين، وكشفت وسائل إعلام سودانية ومصادر لفضائية "الحدث"، أن البرهان، هو من اعتقل البشير فجر الخميس، والمثير أن "البرهان" ورد اسمه ضمن القرارات الرئاسية التي أصدرها البشير، في فبراير الماضي، وشملت تعيينات وتعديلات في رئاسة الأركان والجيش، وتم ترقيته من رتبة الفريق الركن إلى رتبة الفريق أول، كما عين مفتشا عاما للقوات المسلحة.
وكان من المقرر، أن يلقي البرهان بيان القوات المسلحة، أمس على الساحة السودانية، والرئيس الجديد للمجلس العسكري: أمضى أكثر حياته في الفترة الأخيرة متنقلا بين الإمارات واليمن، والأخيرة أشرف فيها على القوات السودانية بالتنسيق مع محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع السودانية. ورغم خروج السودانيين احتفالا
وكان من المقرر، أن يلقي البرهان بيان القوات المسلحة، أمس على الساحة السودانية، والرئيس الجديد للمجلس العسكري: أمضى أكثر حياته في الفترة الأخيرة متنقلا بين الإمارات واليمن، والأخيرة أشرف فيها على القوات السودانية بالتنسيق مع محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع السودانية.
ورغم خروج السودانيين احتفالا بتنحية رئيسين خلال يومين، إلا أن البرهان لا يروق لهم ليستمر تدوينهم عبر هاشتاجات مثل "الشارع بس"، تسقط تالت، اعتصام القيادة العامة".
واعتبر تجمع المهنيين السودانيين الخطوة الأخيرة بأنها "انتصار لإرادة الجماهير"، وناشد فيه جماهير الشعب السوداني في أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة إلى الخروج للشوارع الآن، والبقاء في الشوارع وعدم مغادرتها. (المزيد)
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