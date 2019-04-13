يؤدي «التمام» لوالدته وتكتب له شعرا.. من هو كمال عبد المعروف؟

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تنقل عبد المعروف في العديد من الوحدات العسكرية وعمل بمدرسة ضباط الصف بجبيت والكلية الحربية.. قاد العديد من المتحركات، عمل ملحقا عسكريا بالصين وكوريا الجنوبية وفيتنام

4 أشهر من احتجاجات الشعب السوداني، ما بين اعتصامات وتظاهرات وعصيان مدني، لتكلل جهودهم، أمس الخميس، ببيان من القوات المسلحة أعلن فيه عوض بن عوف وزير الدفاع، اقتلاع جذور النظام السابق والتحفظ على البشير، وأعلن بن عوف نفسه رئيسا للمجلس الانتقالي العسكري، على أن يكون كمال عبد المعروف نائبا له، لكن، اليوم الجمعة، كلاهما قدم استقالته، بعد استمرار الاحتجاجات في الشارع السوداني، ووصف المعارضة للأمر بـ"الانقلاب العسكري"، ليعلنا -بعد حوالي 24 ساعة- تنحيهما عن المنصبين، وتعيين عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس، فمن هو كمال عبد المعروف؟

ولد عبد المعروف في نوفمبر 1957، بمنطقة المكنية غرب شندي بولاية نهر النيل، وهو نفس الشهر الذي تسلم فيه الفريق إبراهيم عبود مقاليد الحكم في البلاد، لمدة 6 سنوات في أول تجربة للعسكر في حكم البلاد، وذلك بحسب ما ذكره موقع «أخبار السودان». عوض بن عوف يتنحى عن رئاسة المجلس العسكري بالسودان محطات

ولد عبد المعروف في نوفمبر 1957، بمنطقة المكنية غرب شندي بولاية نهر النيل، وهو نفس الشهر الذي تسلم فيه الفريق إبراهيم عبود مقاليد الحكم في البلاد، لمدة 6 سنوات في أول تجربة للعسكر في حكم البلاد، وذلك بحسب ما ذكره موقع «أخبار السودان».عوض بن عوف يتنحى عن رئاسة المجلس العسكري بالسودان

محطات عسكرية محطات عسكرية درس في فترة التعليم الأساسي في مدينة شندي، ومن ثم التحق بالكلية الحربية السودانية، ونال كل الدورات اللازمة للمشاة في الداخل والخارج، ونال بكالوريوس العلوم العسكرية والإدارية من جامعة مؤتة بالأردن، وماجيستير العلوم العسكرية وزمالة كلية الحرب العليا في كلية القادة والأركان السودانية، كما التحق كمال بمركز جنيف للسلام حيث تلقى دورات كبار القادة الاستراتيجيين ودورة السياسات الأمنية والاستراتيجية. تنقل عبد المعروف في العديد من الوحدات العسكرية، وعمل بمدرسة ضباط الصف بجبيت، والكلية الحربية، وقاد العديد من المتحركات، فكان قائدا لحامية تركاكا، ثم قائدا لكاجوكاجي، وقائدا لمتحرك الأنفال بالاستوائية، وعاد مترقيا، وقائدا ثانيا للواء إدارة القيادة العامة، ثم عمل ملحقا عسكريا مقيم بجمهورية الصين، وملحقا عسكريا غير مقيم لكوريا الجنوبية وفيتنام، وعقب عودته من محطته الخارجية أصبح مدير إدارة العلاقات الدولية وزارة الدفاع، وقائدا للكلية الحربية، كما تولى إدارة شؤون الضباط باعتباره من (أقدم لواء بالدفعة 29)، ومنها انتقل إلى نائب رئيس هيئة الأركان عمليات، وأمضى فيها فترة قصيرة، وبعدها أصبح رئيس هيئة الأركان برية. Advertisements مفاجأة.. عبد الفتاح البرهان هو من اعتقل البشير حاصل على الدكتوراه حاصل على الدكتوراه لم تتوقف مسيرة كمال عند محطة العلوم العسكرية، حيث التحق بجامعة القاهرة فرع الخرطوم، وتخرج في كلية القانون، وحاز على دبلوم الدراسات الاستراتيجية من جامعة الزعيم الأزهري، ثم ماجستير العلوم والدراسات الاستراتيجية من ذات الجامعة، وحصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة كرري، وبعد حصوله على درجة الدكتوراه منتصف عام 2015، تم الاتصال به وإبلاغه أن البشير يريده على وجه السرعة مع مجموعة من الضباط، وتمت ترقيته إلى رتبة الفريق وتعيينه ضمن هيئة الأركان، وفي يوليو 2016 تمت ترقيته إلى رتبة الفريق أول وتعيينه مفتشا عاما للقوات المسلحة. عبد المعروف هو ثاني ضابط في تاريخ القوات المسلحة، تتم ترقيته إلى منصب أرفع، وهو مفتش عام للقوات المسلحة، بعد الفريق أول عصمت عبد الرحمن الذي أصبح قائدا للقوات المشتركة في عام 2010، كما عين وزيرا للداخلية في يونيو 2014، فطوال مسيرة القوات المسلحة كان كل من تولوا المنصب الأخير أحيلوا إلى التقاعد، وأحدث عبد المعروف نقلة في منصب المفتش العام، إذ أسس أقساما جديدة مثل الجودة. البشير منحه ترقية من شهرين.. من هو عبد الفتاح البرهان؟ يؤدي «التمام» لوالدته يؤدي «التمام» لوالدته بحسب «أخبار السودان»، فإن والدة عبد المعروف هي الشخص الوحيدة الذي ينهزم أمامه، حتى أنه يرفع لها التمام كل يوم، وصلته بها وثيقة جدا، حتى أنها تكتب له أشعارا، ومن أشهر هذه الأبيات: «يجي عايد يجي عايد… بالصحة زايد والملازم يبقى رائد»، وكتبت هذا البيت حينما تم محاصرة كمال في منطقة اكوبو بولاية جونقلي الجنوبية في ثمانينات القرن الماضي. أشقاؤه على الدرب أشقاؤه على الدرب حب عبد المعروف للعسكرية جعل أشقاءه –وهو أكبرهم- يحبون العسكرية، فالتحق «بدر الدين» بالدفعة (39) الكلية الحربية، وأصيب في العمليات بمنطقة فاريال بغرب النوير، وتقاعد برتبة المقدم بواسطة لجنة طبية، والتحق بعده بعام شقيقهم، «ياسر» (الدفعة 40) والذي قتل في ملحمة شالي بالنيل الأزرق في عام 1997، فيما التحق شقيقه «الماحي» بجهاز الأمن والمخابرات وتقاعد لاحقا. لا تراجع.. أول رد من المعارضة السودانية بعد تنحي بن عوف ويذكر بدر الدين، في حوار صحفي سابق، أن كمال كان قائدا للكلية الحربية، وجاءت عطلة العيد وعاقبه وشقيقه ياسر بمنعهم من الخروج لحضور زواج شقيقتهم، وبرر ذلك لوالدتهم التي عاتبته بالقول «أحسن يتعودوا، في العسكرية تمر عليك ظروف قاسية»، كالتي مرت على عبد المعروف نفسه حيث حوصر بقواته في منطقة كاجوكاجي في عام 1997 حتى أنه لم يتمكن من حضور عزاء شقيقه ياسر، الذي استشهد وقتها، إلا بعد 4 شهور كاملة.

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