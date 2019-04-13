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أنباء عن إطلاق نار وقنابل غاز على المعتصمين بالسودان

أكد شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية، سماع أصوات لإطلاق نار من داخل مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، وقال متظاهرون إنهم فوجئوا بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بمقر الاعتصام، دون أن يجزموا بالجهة التي أطلقتها. يأت ذلك في ظل التطورات السريعة التي تشهدها السودان، بعدما أعلن الفريق أول عوض بن عوف، تنحيه عن رئاسة المجلس العسكري، وتعيين المفتش العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري بدلا منه، قائلا في بيان موجه للأمة: "أعلن تنازلي عن منصبي".

وأعلن بن عوض عن تنحي رئيس هيئة الأركان كمال عبد المعروف عن منصبه نائبا لرئيس المجلس، مؤكدا "حرص القوات المسلحة على تماسك المنظومة الأمنية في البلاد".وأصدر تجمع المهنيين السودانيين، بيانًا، بعد تنحي عوض بن عوف، رئيس المجلس العسكري السوداني، عن رئاسة المجلس الانتقالي، معتبرة الخطوة الأخيرة بأنها "انتصار

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