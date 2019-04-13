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أنباء عن إطلاق نار وقنابل غاز على المعتصمين بالسودان
أكد شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية، سماع أصوات لإطلاق نار من داخل مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، وقال متظاهرون إنهم فوجئوا بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بمقر الاعتصام، دون أن يجزموا بالجهة التي أطلقتها. يأت ذلك في ظل التطورات السريعة التي تشهدها السودان، بعدما أعلن الفريق أول عوض بن عوف، تنحيه عن رئاسة المجلس العسكري، وتعيين المفتش العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري بدلا منه، قائلا في بيان موجه للأمة: "أعلن تنازلي عن منصبي".
وأعلن بن عوض عن تنحي رئيس هيئة الأركان كمال عبد المعروف عن منصبه نائبا لرئيس المجلس، مؤكدا "حرص القوات المسلحة على تماسك المنظومة الأمنية في البلاد".وأصدر تجمع المهنيين السودانيين، بيانًا، بعد تنحي عوض بن عوف، رئيس المجلس العسكري السوداني، عن رئاسة المجلس الانتقالي، معتبرة الخطوة الأخيرة بأنها "انتصار
وأعلن بن عوض عن تنحي رئيس هيئة الأركان كمال عبد المعروف عن منصبه نائبا لرئيس المجلس، مؤكدا "حرص القوات المسلحة على تماسك المنظومة الأمنية في البلاد".
وأصدر تجمع المهنيين السودانيين، بيانًا، بعد تنحي عوض بن عوف، رئيس المجلس العسكري السوداني، عن رئاسة المجلس الانتقالي، معتبرة الخطوة الأخيرة بأنها "انتصار لإرادة الجماهير".
وناشد التجمع، جماهير الشعب السوداني في أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة إلى الخروج للشوارع الآن، والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة والبقاء فيها طوال الليل، كما ناشد أيضا جماهير شعبنا في أحياء قرى ومدن الأقاليم للخروج وتسيير إلى مواقع الاعتصامات المتعددة قبالة مقار حاميات ووحدات قوات شعبنا المسلحة وعدم مبارحتها ليلا. (للمزيد)
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