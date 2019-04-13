دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق Jumbo الجديد عبارة عن مساعد قوي للخصوصية على iOS © Tech World قدمت بواسطة

منذ تقديمها للمستخدمين، توفّر التطبيقات الاجتماعية إعدادات خصوصية للمساعدة في إدارة من يمكنه رؤية المشاركات، ومع ذلك، نجد أنفسنا مندهشين عندما نعلم بأننا قد تنازلنا أكثر مما كنا نعتزم، سواء كانت تغريدة عمرها سنوات أو منشورًا على فيسبوك لم نكن نرغب أبدًا في رؤيتهما، Jumbo هو تطبيق جديد للمساعدة في زيادة الخصوصية على iOS، وقريبًا على نظام التشغيل الآخر أندرويد.

من ناحيته التطبيق يعوقه الكثير من القيود المفروضة من قبل منصات التواصل الاجتماعي، إلا أنه قد يكون مفيدًا لأي شخص يريد تقليل كمية البيانات التي تركها من على حساباته الاجتماعية، وذلك من خلال اتاحته لأدوات تنظيف للبيانات الشخصية عبر العديد من تطبيقات التواصل وخدمات الانترنت، وهنا يدعم Jumbo حاليًا كلٍ من تويتر وفيسبوك وبحث قوقل وخدمة Alexa من أمازون، على أن يتم الدعم لاحقًا لخدمتي إنستقرام وتيندر.

فيما يخص إمكانية العمل مع التطبيق، فعلى سبيل المثال تم تصميم منصة تويتر لمحاكاة التواصل في الحياة الواقعية، حيث تسجيل الأشياء التي تقول أنها لا يتم تسجيلها إلى الأبد، ثم يتم بعثها لاحقًا خارج السياق، اليوم هناك الملايين من الأشخاص يريدون التمتع بحرية التعبير عن وسائل التواصل الاجتماعي دون الجانب السلبي من خلق مجموعة لا نهاية لها من الأفكار والمشاعر، والتي ستتبعهم إلى الأبد.

لهذا السبب تم تطوير التطبيق من خلال بناء أسهل طريقة لجعل التغريدة سريعة الزوال، وذلك من خلال وضع مدة زمينة محددة لبقاء التغريدة في تويتر، وعند حلول الوقت سيتم التخلص من هذه التغريدة، مثال آخر يتم تطبيقه على منصة فيسبوك الأخرى، حيث تتضمن المنصة أكثر من 30 إعداد في شاشة “إعدادات الخصوصية”، لهذا السبب بالذات تم بناء ميزة “Smart Facebook” والمتاحة في تطبيق Jumbo والتي سوف تساعد على تنظيف بياناتك الرقمية.

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ويقع نفس الأمر على خدمتي بحث قوقل واليكسا من أمازون، بحيث مع تطبيق Jumbo يمكنك تنظيف عمليات البحث القديمة في قوقل، وكما هو معروفة لا تسمح أمازون بإيقاف تخزين جميع التسجيلات الصوتية في اليكسا، ولكن مع التطبيق يمكنك تنظيف جميع التسجيلات بنقرة واحدة، بدوره أشار فريق عمل التطبيق بأنهم لا يقوموا بتخزين أو معالجة أي بيانات من جانب الخادم، حيث دائمًا وأبدًا هي حبيسة على هاتفك الآيفون.

أخيرًا تطبيق Jumbo متاح حاليًا على متجر أب ستور بشكل مجاني وكامل، وكما أشرنا سابقًا سيتم إتاحته قريبًا لمستخدمي النظام الآخر أندرويد، ونحن بدورنا ننصح بتجربة التطبيق لطالما يأتي بأدوات الخصوصية.

التدوينة تطبيق Jumbo الجديد عبارة عن مساعد قوي للخصوصية على iOS ظهرت أولاً على عالم التقنية.