شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية: القبض على إرهابيين وبحوزتهم قنابل وأسلحة فى البصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة العراقية، الجمعة، القبض على إرهابيين اثنين وضبط أسلحة ومعدات فى مناطق نهر العز بالبصرة.

وذكرت مديرية شرطة البصرة فى بيان أوردته قناة ( الإخبارية) العراقية - أنه بعد ورود معلومات من غرفة عمليات قوة الصدمة من أحد المصادر بوجود أشخاص مطلوبين للقضاء فى شمال محافظة البصرة منطقة نهر، تم مداهمة الأهداف والقبض عليهما.

وأضافت ، أنه تم ضبط رشاش (BKC) وبندقية كلاشنكوف و660 طلقة نارية لبندقية (GC) بالإضافة إلى قنبلة هاون و9 مخازن لبنادق(GC)، وقطعتين واقى من الرصاص، وتم تسليم المتهمين والسلاح إلى مركز شرطة الهوير.