شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات الحوثى تقصف مركزا تجاريا بمدينة الحديدة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت ميليشيات الحوثى، الجمعة، مركزا تجاريا داخل مدينة الحديدة، فى خرق جديد لقرارات وقف إطلاق النار بالمدينة الواقعة غربى اليمن. وقالت مصادر عسكرية لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية ن القصف الحوثى بقذائف الهاون طال مركز تجارى فى شارع صنعاء، موضحة أن القصف أصاب خزان وقود تابعا للمركز الملاصق لمجمع إخوان ثابت الصناعى والتجاري، مما تسبب فى اندلاع حريق هائل التهم أجزاء من مرافق المركز. وسبق للميليشيات الحوثية قصفوا نفس المركز عدة مرات، مما أسفر عن حرائق ودمار كبير فى مرافقه.

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