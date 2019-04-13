وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك"، بأن طائرة من دون طيار شنت غارة على سيارة في عقبة مسربة بمديرية جردان شمال شرقي شبوة أثناء مرورها قرب محطة رقم (6)، الخاصة بحماية أنبوب الغاز في هضبة جردان.
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وأضاف المصدر، أن الغارة أسفرت عن احتراق السيارة ومقتل من عليها.
وينشط عناصر تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من دول العالم)، في مناطق ومحافظات عدة باليمن, أبرزها حضر موت, وتقوم بشن هجمات على مناطق متفرقة تستهدف عناصر الجيش والأمن ومنشآت رسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... طائرة من دون يار تقصف سيارة يعتقد أنها لـ "القاعدة" في شبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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