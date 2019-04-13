واشنطن تفرض عقوبات على 4 شركات أجنبية بفنزويلا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قررت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على أربع شركات أجنبية مرتبطة بفنزويلا، تعمل في مجال الشحن البحري.
وأوضح بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، أن ثلاث من الشركات تعمل فى ليبيريا، والرابعة تعمل في إيطاليا، دون التطرق للمزيد من التفاصيل.
جدير بالذكر، أن واشنطن تواصل ضغطها على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، التي تراها غير شرعية، وتستمر في فرض العقوبات الاقتصادية، آخرها على شركة إنتاج النفط الفنزويلية التابعة للحكومة "بتروليوس دي فنزويلا".
وتشهد فنزويلا، توترا منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر إعلان زعيم المعارضة خوان غوايدو، "أحقيته" بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ "غوايدو" رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.
فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.
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