شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش التونسى يضبط عنصر تكفيرى لارتباطه بعناصر إرهابية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت النيابة العمومية بالمركز القضائى لمكافحة الإرهاب بتونس، من ضبط عنصر تكفيرى خطير ناشط، بمنطقة "سيدى حسين" بالعاصمة تونس فى عملية نوعية.
وذكر بيان لوزارة الداخلية التونسية، الجمعة، أنه بعد متابعة فنية وميدانية دقيقة، تم الكشف عن ارتباط هذا العنصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعناصر إرهابية ناشطة ببؤر التوتر وأنه نجح فى التنسيق معها لتصنيع قنبلة للتفجير عن بُعد بهدف استخدامها لاحقا فى تنفيذ عملية إرهابية فى تونس.
وأضاف البيان أنه تم إحالة الشخص المعنى إلى قاضى التحقيق بالمركز القضائى لمكافحة الإرهاب، الذى أمر بإيداعه الحبس.
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