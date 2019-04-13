الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية قرب مدينة حماة وإصابة ثلاثة جنود

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ معادية في المنطقة، وأسقطت عددا منها.



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وقال مصدر عسكري سوري: إنه في تمام الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم السبت بتوقيت سوريا، قام الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية بتنفيذ ضربة جوية على أحد مواقعنا العسكرية باتجاه مدينة مصياف"، وفقا لوكالة "سانا".

وتابع المصدر العسكري، إنه على الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها، وقد أسفر العدوان عن تدمير بعض المباني وإصابة ثلاثة مقاتلين بجراح.

وكانت الدفاعات الجوية السورية، تصدت لعدوان جوي إسرائيلي، الخميس 28 مارس / آذار، استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية في حلب، وأسقط عددا من الصواريخ، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات فقط، وفقا لوكالة "سانا".