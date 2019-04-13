الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية قرب مدينة حماة وإصابة ثلاثة جنود

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وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ معادية في المنطقة، وأسقطت عددا منها.
© REUTERS / Omar Sanadiki
وتابع المصدر العسكري، إنه على الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها، وقد أسفر العدوان عن تدمير بعض المباني وإصابة ثلاثة مقاتلين بجراح.
وكانت الدفاعات الجوية السورية، تصدت لعدوان جوي إسرائيلي، الخميس 28 مارس / آذار، استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية في حلب، وأسقط عددا من الصواريخ، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات فقط، وفقا لوكالة "سانا".
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