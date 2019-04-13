شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيهات متقدمة من «الأرصاد».. أمطار رعدية وغبار على الرياض والقصيم والدمام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تقلبات جوية على 3 مناطق، تتمثل في استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الحالة الجوية مناطق الشرقية والرياض والقصيم.

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وتبدأ الحالة على المنطقة الشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء، وتشمل الدمام والظهران والجبيل والقطيف والأحساء وحفر الباطن والخفجي والقيصومة والنعيرية والمناطق المجاورة لها.

وفي الرياض تستمر الحالة الجوية حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت، وتشمل الدوادمي وعفيف والخرج والمجمعة وشقراء والخاصرة وتمتد إلى وادي الدواسر، السليل، الأفلاج والمناطق المجاورة.

وفي منطقة القصيم، تستمر الحالة الجوية حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، وتشمل الرس وعنيزة وبريدة والبدائع والمذنب والمناطق المجاورة لها.