انت الان تتابع لا تراجع.. أول رد من المعارضة السودانية بعد تنحي بن عوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المعارضة السودانية تدعو لاستمرار الاعتصام رغم تنحي بن عوف

أصدر تجمع المهنيين السودانيين، بيانًا، بعد تنحي عوض بن عوف، رئيس المجلس العسكري السوداني، عن رئاسة المجلس الانتقالي، معتبرة الخطوة الأخيرة بأنها "انتصار لإرادة الجماهير"، وناشد فيه جماهير الشعب السوداني في أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة إلى الخروج للشوارع الآن، والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة والبقاء فيها طوال الليل، كما ناشد أيضا جماهير شعبنا في أحياء قرى ومدن الأقاليم للخروج وتسيير إلى مواقع الاعتصامات المتعددة قبالة مقار حاميات ووحدات قوات شعبنا المسلحة وعدم مبارحتها ليلا.

وأضاف البيان: «ندعوكم لكسر حظر التجوال الذي يحاول النظام الساقط وغير الشرعي الترويج له وفرضه، وهي محاولة عبثية بائسة منهم للحد من المد الثوري لجماهير شعبنا والالتفاف على مطالبها المحددة والواضحة والمشروعة». جاء بيان المهنيين السودانيين، بعدما أعلن الفريق أول عوض بن عوف، تنحيه عن رئاسة المجلس

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