الفريق أول عبد الفتاح البرهان يؤدي يمين رئاسة المجلس العسكري

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عبد الفتاح البرهان يؤدي اليمن رئيسًا للمجلس العسكري

أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، القسم رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، يأتي ذلك بعد إعلان وزير الدفاع عوض بن عوف، تنازله عن رئاسة المجلس وتعيين البرهان رئيسا جديدا للمجلس.، بالإضافة إلى تنحي رئيس هيئة الأركان كمال عبد المعروف عن منصبه نائبا لرئيس المجلس، إذ أكد بن عوف "حرص القوات المسلحة على تماسك المنظومة الأمنية في البلاد"، وذلك في الوقت الذي يحتشد مئات الآلاف من المتظاهرين في الشوارع المحيطة بمقر القوات المسلحة بالخرطوم، مؤكدين رفضهم لقرارات المجلس العسكري، ومطالبين بتعيين حكومة مدنية لإدارة البلاد.

ورغم خروج السودانيين احتفالا بتنحية رئيسين خلال يومين، إلا أن البرهان لا يروق لهم ليستمر تدوينهم عبر هاشتاجات مثل "الشارع بس"، تسقط تالت، اعتصام القيادة العامة". اقرأ أيضا: البشير منحه ترقية من شهرين.. من هو عبد الفتاح البرهان؟ وأصدر تجمع المهنيين السودانيين، بيانًا، بعد تنحي عوض بن عوف، رئيس المجلس

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