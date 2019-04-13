انت الان تتابع البشير منحه ترقية من شهرين.. من هو عبد الفتاح البرهان؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري السوداني

أقل من 48 ساعة مرت على بيان القوات المسلحة السودانية، والذي ألقاه، ظهر أمس الخميس، عوض بن عوف وزير الدفاع السوداني، معلنا التحفظ على الرئيس عمر البشير وتوليه رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، الأمر الذي رفضه السودانيون فقرروا الاستمرار في اعتصامهم أمام وزارة الدفاع مطالبين بتنحي "بن عوف"، ووصف تجمع المهنيين السودانيين الأمر بـ"الانقلاب العسكري"، واليوم الجمعة، أعلن بن عوف تنحيه عن رئاسة المجلس العسكري، وتعيين الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس الانتقالي بدلا منه.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها اسم البرهان -الذي كان مقررا له أن يلقي بيان القوات المسلحة أمس- على الساحة السودانية، إذ ورد اسمه ضمن القرارات الرئاسية التي أصدرها البشير، في فبراير الماضي، وشملت تعيينات وتعديلات في رئاسة الأركان والجيش، حينها قام البشير بترقية البرهان من رتبة الفريق الركن إلى