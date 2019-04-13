البشير منحه ترقية من شهرين.. من هو عبد الفتاح البرهان؟

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عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري السوداني
أقل من 48 ساعة مرت على بيان القوات المسلحة السودانية، والذي ألقاه، ظهر أمس الخميس، عوض بن عوف وزير الدفاع السوداني، معلنا التحفظ على الرئيس عمر البشير وتوليه رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، الأمر الذي رفضه السودانيون فقرروا الاستمرار في اعتصامهم أمام وزارة الدفاع مطالبين بتنحي "بن عوف"، ووصف تجمع المهنيين السودانيين الأمر بـ"الانقلاب العسكري"، واليوم الجمعة، أعلن بن عوف تنحيه عن رئاسة المجلس العسكري، وتعيين الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس الانتقالي بدلا منه.
لم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها اسم البرهان -الذي كان مقررا له أن يلقي بيان القوات المسلحة أمس- على الساحة السودانية، إذ ورد اسمه ضمن القرارات الرئاسية التي أصدرها البشير، في فبراير الماضي، وشملت تعيينات وتعديلات في رئاسة الأركان والجيش، حينها قام البشير بترقية البرهان من رتبة الفريق الركن إلى
لم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها اسم البرهان -الذي كان مقررا له أن يلقي بيان القوات المسلحة أمس- على الساحة السودانية، إذ ورد اسمه ضمن القرارات الرئاسية التي أصدرها البشير، في فبراير الماضي، وشملت تعيينات وتعديلات في رئاسة الأركان والجيش، حينها قام البشير بترقية البرهان من رتبة الفريق الركن إلى رتبة الفريق أول، وعينه مفتشا عاما للقوات المسلحة. (اقرأ: عوض بن عوف يتنحى عن رئاسة المجلس العسكري بالسودان)
وفي فبراير 2018، جرى تعيين الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، رئيسًا لأركان القوات البرية. وتؤكد وسائل إعلام سودانية، أن البرهان هو من اعتقل البشير فجرا، بعدما قرر المجلس العسكري عزله.
البرهان أمضى أكثر حياته في الفترة الأخيرة متنقلا بين الإمارات واليمن، والأخيرة أشرف فيها على القوات السودانية بالتنسيق مع محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع السودانية.
ورغم خروج السودانيين احتفالا بتنحية رئيسين خلال يومين، إلا أن البرهان لا يروق لهم ليستمر تدوينهم عبر هاشتاجات مثل "الشارع بس"، تسقط تالت، اعتصام القيادة العامة".
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