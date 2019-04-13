الإمارات تفتتح المرحلة الثانية من مشروع مياه لودر بأبين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت دولة الإمارات، أمس، المرحلة الثانية من مشروع «مياه مديرية لودر» بمحافظة أبين في اليمن، وشملت المرحلة الثانية من المشروع، الذي أشرفت على تنفيذه «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي، إنشاء خزانات تجميعية سعة كل واحد منها 250 متراً مكعباً، سبقتها عملية حفر أربع آبار مياه في المرحلة الأولى. ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع مد خطوط ضخ رئيسية تصل أطوالها إلى أكثر من ثلاثين كيلومتراً؛ حيث إنها ستصل بين منطقة صرة النخعين ومدينة لودر.

وأعرب مهدي الحامد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين، عن شكره وامتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، على الجهود التي تبذلها؛ دعماً للمحافظة في مختلف القطاعات؛ ومن بينها قطاع المياه، فيما قال عوض النخعي مدير عام مديرية لودر،: إن هذا المشروع الذي كان حلماً لأبناء المدينة أوشك على التحقق، وحال اكتماله سيمد 30 ألف نسمة من سكان مديرية لودر بمياه الشرب.

وبهذه المناسبة؛ سيّرت دولة الإمارات ناقلات؛ لتزويد عدد من مساجد المدينة ومنازلها بالمياه.

(وام)