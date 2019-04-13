- 1/2
- 2/2
وقال بكري عبد العزيز، عضو تنسيقية الثورة السودانية، في اتصال مع "سبوتنيك"، الجمعة 12 أبريل / نيسان، أن رحيل بن عوف هو انتصار جديد للثورة والمعتصمين في الميدان.
© REUTERS / STRINGER
وأوضح عضو تنسيقية الثورة أنه تم التوافق بين القوى السياسية والمجلس الجديد على تشكيل حكومة مدنية تدير البلاد خلال تلك الفترة من الكفاءات، لإنقاذ البلاد من الوضع المأساوي الذي عاشته خلال العقود الثلاثة الماضية.
وأكد بكري أن الحراك سيستمر في الشارع حتى يطمئن على النجاح الكامل للثورة وإقتلاع جذور النظام والتصدي للدولة العميقة.
هذا وأعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، الخميس 11 أبريل / نيسان، الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر حسن البشير، والذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة، على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة، كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى الحكم لعامين، وتعطيل الدستور الانتقالي لعام 2005، وإعلان الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجول لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءا حتى الرابعة صباحا، وحل مجلس الوزراء وتكليف وكلاء الوزراء بتسيير الأعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو تنسيقية الثورة السودانية لـ "سبوتنيك": المجلس العسكري الجديد ابن الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.