عضو تنسيقية الثورة السودانية لـ "سبوتنيك": المجلس العسكري الجديد ابن الثورة

وقال بكري عبد العزيز، عضو تنسيقية الثورة السودانية، في اتصال مع "سبوتنيك"، الجمعة 12 أبريل / نيسان، أن رحيل بن عوف هو انتصار جديد للثورة والمعتصمين في الميدان.



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وأشار بكري، إلى أن المجلس الجديد يتكون من مجموعة من الضباط الأحرار في الجيش والمناصرين للثور، حيث تم التوافق على كيفية إدارة المرحلة الانتقالية وصولا للانتخابات الرئاسية في البلاد.

وأوضح عضو تنسيقية الثورة أنه تم التوافق بين القوى السياسية والمجلس الجديد على تشكيل حكومة مدنية تدير البلاد خلال تلك الفترة من الكفاءات، لإنقاذ البلاد من الوضع المأساوي الذي عاشته خلال العقود الثلاثة الماضية.

وأكد بكري أن الحراك سيستمر في الشارع حتى يطمئن على النجاح الكامل للثورة وإقتلاع جذور النظام والتصدي للدولة العميقة.

هذا وأعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، الخميس 11 أبريل / نيسان، الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر حسن البشير، والذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة، على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة، كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى الحكم لعامين، وتعطيل الدستور الانتقالي لعام 2005، وإعلان الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجول لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءا حتى الرابعة صباحا، وحل مجلس الوزراء وتكليف وكلاء الوزراء بتسيير الأعمال.