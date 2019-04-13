عقب تنحي بن عوف.. "المهنيين السودانيين" يدعو للخروج إلى الشوارع (بيان)

الخرطوم/ الخليج 365

دعا تجمع المهنيين السودانيين، مساء الجمعة، المواطنين إلى الخروج للشوارع وعدم ترك ساحات الاعتصام، عقب تنحي رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف.

وفي بيان مقتضب نشره التجمع عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال: "تابعنا التطورات بتنحي بن عوف، ونعد ذلك انتصارا لإرادة الجماهير".

وخاطب بيان التجمع، المواطنين: "ندعوكم للخروج للشوارع الآن، والتوجه إلى ساحات الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة ومقار حامياتها ووحداتها المختلفة، والبقاء في ساحات الاعتصام طوال الليل وعدم مبارحتها".

وفي وقت سابق مساء الجمعة، أعلن بن عوف، تنحيه عن منصبه، بعد أقل من 24 ساعة على أدائه اليمين رئيسًا للمجلس العسكري الانتقالي، إثر عزل رئيس البلاد عمر البشير.



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وقال "بن عوف"، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إنه يتنازل عن منصبه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، فيما أعلن اختيار الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلفا له.



كما أعلن رئيس المجلس المتنحي، إعفاء كمال عبد المعروف، من منصبه نائبا لرئيس المجلس، دون أن يذكر بديلا له.

ويأتي إعلان التنحي لـ"بن عوف" بعد أقل من يوم على أدائه اليمين الدستورية، رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، إثر قيام الجيش بعزل البشير.

ومساء الخميس، أعلن "بن عوف" عزل البشير، واعتقاله في مكان آمن، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، وتنتهي بإجراء انتخابات.

وجاء إعلان "بن عوف" الخميس، عقب احتجاجات تشهدها السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط النظام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.