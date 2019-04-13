آلاف السودانيين في شوارع الخرطوم يحتفلون بتنحي رئيس "العسكري الانتقالي"

الخرطوم/ الخليج 365
احتفل آلاف السودانيين، مساء الجمعة، في شوارع العاصمة الخرطوم، بتنحي رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عوض بن عوف، عن منصبه.
وأفاد مراسل الخليج 365، أن المعتصمين المحتفلين رددوا هتافات أمام مقر قيادة الجيش، بالخرطوم، تعبر عن فرحهم بتنحي بن عوف، من قبيل "ثوار أحرار نكمل المشوار".
وأوضح أن المواطنين احتشدوا في شوارع العاصمة، وعدة مدن، بعد إعلان بن عوف تنحيه.
وفي وقت سابق مساء الجمعة، أعلن بن عوف، تنحيه عن منصبه، بعد أقل من 24 ساعة على أدائه اليمين الدستورية.
وقال "بن عوف"، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إنه يتنازل عن منصبه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، فيما أعلن اختيار الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلفا له.
كما أعلن رئيس المجلس المتنحي، إعفاء كمال عبد المعروف، من منصبه نائبا لرئيس المجلس، دون أن يذكر بديلا له.
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