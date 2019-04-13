توقعات #الأرصاد السبت: #أمطار_رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة، غدًا.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، نجران كذلك مرتفعات جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق، تتأثر غدًا بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

ولم تستبعد هيئة الأرصاد، تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، بينما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

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أما عن الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن الرياح السطحية تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، بينما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

وتوقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، انخفاضًا في درجات الحرارة على عدة مناطق بالمملكة بدءًا من اليوم الجمعة.

وأوضح الحصيني -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- أن الانخفاض المتوقع أن يطرأ في درجات الحرارة سيكون بمقدار من أربع إلى ست درجات مئوية عما كانت عليه خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن الأجواء ستميل للبرودة على الوسطى، وباردة على الشمالية ليلًا، مشيرًا إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة سيستمر لمدة يومين، وأن بدايته ستكون من الشمالية ثم الغربية ثم الوسطى فالشرقية والجنوبية.

وحول درجات الحرارة خلال الـ24 ساعة المقبلة، قال الحصيني: «إنه متوقع خلال اليوم الجمعة ونهار غد السبت، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد، على الرياض ومحافظاتها وأجزاء من المدينة ومكة المكرمة والقصيم والشرقية والباحة وعسير وحائل ونجران».