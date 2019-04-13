شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة صادمة.. مواطن يروي كيف ساهم في مقتل طفله دون قصد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

روى مواطن قصة وفاة ابنه وكيف ساهم في إنهاء حياته دون قصد، لافتا إلى أن إدمان نجله للألعاب الإلكترونية تسبب في قتله لنفسه وتحويل حياتهم إلى ألم ومعاناة بعد رحيله.

وقال سعد الأحمري، إن ابنه عبدالرحمن طلب منه في أحد الأيام شراء “بلاي ستيشن”؛ ليقضي عليه وقت فراغه، وعقب شهرين من شراء جهاز الألعاب الإلكترونية، لاحظ شعف وانسجام نجله مع الألعاب بشكل مثير للدهشة.

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وتابع الأب، لبرنامج “ما لم تر” المذاع عبر فضائية mbc، أن ابنه عبدالرحمن كان يستمر في اللعب بشكل متواصل من بداية ساعات المساء وحتى الفجر، وانتابته خلال تلك الفترة بعض الصفات، مثل عدم الرد على نداءات والدته بسبب انهماكه في اللعب المتواصل، وفي إحدى المرات دخلت والدته حجرة الطفل لتجده متوفيًّا في أحد أركان الغرفة بعد أن ربط نفسه بحبل الستارة.

يذكر أن حادثة وفاة الطفل عبدالرحمن الأحمري (13 عامًا) وقعت في يونيو 2018، وقال والده: إن ابنه يدرس في المرحلة المتوسطة في مدينة سلطان بأبها، مشيرًا إلى أنه لم يكن يملك جوالا خاصا به، وكان يكتفي باستخدام جهاز كمبيوتر العائلة.

يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث تكررت حوادث وفاة الأطفال بسبب تلك الألعاب التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة عبر الهواتف الذكية، ما دعا الخبراء يحذرون مرارا وتكرارا من خطورتها على الأطفال.