شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تكشف عن مطلب ضروري لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن وجود التأمين الصحي شرط ومطلب أساسي لتمديد التأشيرة الخاصة بالزيارة العائلية.

جاء ذلك في رد من الجوازات على سؤال وجهه مقيم يمني عبر الحساب الرسمي للمديرية قال فيه “كيف يتم تمديد تأشيرة الزرياة العائلية، وهل هناك قرارات خاصة باليمنيين؟”.

وأجابت الجوازات بتغريدة قالت فيها: “يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) ويشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الاجراء”.