عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري في السودان

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عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري السوداني

في تطور جديد وسريع، أعلن الفريق أول عوض بن عوف، تنحيه عن رئاسة المجلس العسكري، وتعيين المفتش العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري بدلا منه، قائلا في بيان موجه للأمة: "أعلن تنازلي عن منصبي"، كما أعلن عن تنحي رئيس هيئة الأركان كمال عبد المعروف عن منصبه نائبا لرئيس المجلس، مؤكدا "حرص القوات المسلحة على تماسك المنظومة الأمنية في البلاد"، وذلك في الوقت الذي يحتشد مئات الآلاف من المتظاهرين في الشوارع المحيطة بمقر القوات المسلحة بالخرطوم، مؤكدين رفضهم لقرارات المجلس العسكري، ومطالبين بتعيين حكومة مدنية لإدارة البلاد.

وكان المجلس العسكري بالسودان، قد دعى في مؤتمر صحفي إلى اجتماعات وحوار مع القوى السياسية صباح اليوم، قبل أن يقرر تأجيل الاجتماعات لأجل غير مسمى، في المساء.وكانت الدعوة موجهة لكل القوى عدا حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه الرئيس المعزول، وتهدف لتقليل المخاطر التي تواجه البلاد والتوافق على حلول ترضي طموحات

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