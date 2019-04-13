احتفالات تعم السودان بعد تنحي «عوض بن نوف».. والمعتصمون: انتصرت إرادتنا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ضجّت ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، بالهتافات والأهازيج الثورية، وردد آلاف المتظاهرون شعارات تثمن استجابة الجيش لمطالب الحراك الشعبي الذي ينادي بتغيير شامل في منظومة الحكم، وذلك فور إعلان الفريق عوض بن عوف تنحيه.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عوض بن عوف، تنحيه عن منصبه هو ونائبه كمال عبد المعروف، وذلك بعد يوم واحد من توليه رئاسة المجلس، وعزله الرئيس عمر البشير.

وقال الفريق أول عوض بن عوف بن بيان ملتفز: "أعلن تنازلي عن منصبي وتعيين المفتش العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسًا للمجلس العسكري"، معلنًا كذلك تنحي رئيس هيئة الأركان كمال عبد المعروف عن منصبه نائبًا لرئيس المجلس، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على تماسك المنظومة الأمنية في البلاد.

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وشهدت العاصمة الخرطوم ومدن سودانية عدة احتفالات بقرار تنحي عوض بن عوف الذي كان نائبًا للرئيس البشير.

وأصدر تجمّع المهنيين المعارض، الذي يقود الاحتجاجات في السودان، بيانًا على إثر ذلك، جاء فيه: "تابعنا التطورات بتنحي ابن عوف وإقالة كمال عبد المعروف، ونعد ذلك انتصارًا لإرادة الجماهير.. جماهير شعبنا في الأحياء والفرقان والبلدات والمدن والقرى في العاصمة القومية والأقاليم ندعوكم للخروج للشوارع الآن، والتوجه إلى ساحات الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة ومقار حامياتها ووحداتها المختلفة، والبقاء في سوح الاعتصام طوال الليل وعدم مبارحتها".