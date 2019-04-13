تعرف على فوائد الرياضة على جسمك عندالتقدم فى السن

مع التقدم فى العمر يحتاج جسمك إلى مزيد من الحركة والنشاط، ويصبح نمط الحياة النشط أكثر أهمية من أى وقت مضى لصحتك، ومن هنا تبرز أهمية الرياضة لزيادة طاقتك وحماية قلبك وتقليل الألم وإنقاص الوزن، وتزداد أهميتها مع كبر السن، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الرياضة لجسمك ولصحتك النفسية مع التقدم فى العمر، بحسب ما ذكر موقع "Help guide".

فوائد الرياضة للصحة البدنية لكبار السن

- تساعدك الرياضة على فقدان الوزن، مع تباطؤ عملية الأيض بشكل طبيعى مع تقدم العمر، تساعد التمارين الرياضية على زيادة التمثيل الغذائى وبناء كتلة العضلات، ما يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

- تقلل من تأثير الأمراض المزمنة، يميل الأشخاص الذين يمارسون الرياضة إلى تحسين وظائف المناعة والجهاز الهضمى، وضغط دم أفضل وكثافة العظام وانخفاض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر والسكرى والسمنة وأمراض القلب وهشاشة العظام وبعض أنواع السرطان.

- تحسن الحركة والمرونة والتوازن، تعمل التمارين الرياضية على تحسين قوتك ومرونتك وموقفك، الأمر الذى سيساعد بدوره فى تحقيق التوازن وتقليل مخاطر السقوط.

Advertisements

فوائد الرياضة للصحة النفسية لكبار السن

- تحسن النوم، يمكن أن تساعدك ممارسة الرياضة على النوم بسرعة أكبر والنوم بعمق والاستيقاظ والشعور بالحيوية والانتعاش.

- يعزز المزاج والثقة بالنفس، فالتمرين عبارة عن مسكن للتوتر، كما أن الأندورفين المنتج يمكن أن يساعد فى تقليل مشاعر الحزن أو الاكتئاب أو القلق، كما إن النشاط والشعور بالقوة يساعدك بشكل طبيعى على الشعور بالثقة بالنفس.

- ىتحسن التفكير ووظائف الدماغ، يمكن أن تحسن الرياضة وظائف الدماغ مثل تعدد المهام والإبداع ويمكن أن تساعد فى منع فقدان الذاكرة، والانخفاض المعرفى والخرف وإبطاء تقدم اضطرابات الدماغ مثل مرض ألزهايمر.