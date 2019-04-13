فيس بوك يخطط لإلغاء تطبيق ماسنجر

يخطط موقع فيس بوك لإلغاء تطبيق ماسنجر وإعادة طريقة التراسل الفوري إلى وضعها الذي كانت عليه في السابق، وذلك بهدف استخدام تطبيق واحد للوصل إلى كل المنصات التي يوفرها فيس بوك، ولا تزال هذه الفكرة قيد الدراسة والاختبار حاليا.

وفى الوقت الحالي يوفر فيس بوك تطبيق ماسنجر للتراسل الفوري بين الأصدقاء، كما أن الضغط على أيقونة "الرسائل" الموجودة في تطبيق فيس بوك يقودك مباشرة إلى هذا التطبيق، لكن في السابق، كان التواصل يحدث من تطبيق فيس بوك نفسه دون الحاجة إلى أي تطبيق أخر.

وقالت الباحثة جين مانشون ونج، التي كشفت الخبر، إن التواصل بين الأصدقاء سيصبح ممكنا دون الحاجة إلى تطبيق "ماسنجر"، مشيرة إلى أن الميزات الثانوية مثل إرسال الصور أو إجراء مكالمات سيتطلب بالضرورة هذا التطبيق، موضحة أن صفحة التراسل الجديدة الخاصة بفيس بوك، ستكون طبيعية دون أي مؤثرات، مع الاحتفاظ باللون الأبيض، لكنها لن تحتوي على خاصية إرسال الصور أو التفاعل باستخدام الرموز التعبيرية.

وفي يوليو 2016، أعلنت شركة فيس بوك، لأول مرة، أن عدد مستخدمي تطبيق ماسنجر، الذي يدعم التواصل بالصوت والصورة، فاق المليار مستخدم.