الشرطة السودانية: أعمال فوضى في عدد من الولايات السودانية واستمرار الاعتصام

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الخرطوم — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الشرطة: أن "الاعتصامات والتجمهرات أثرت على حركة السير وتسببت في ازدحام كثيف وسط الخرطوم.
© REUTERS / REUTERS TV
والشرطة إذ تأسف لوقوع هذه الأحداث التي استهدفت الأموال العامة والخاصة تترحم على الموتى وترجو الشفاء العاجل للجرحى تهيب بالمواطنين إتاحة حق السير للكافة والتزام جانب القانون والمحافظة على الأمن والنظام العام.
وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف أعلن الخميس الماضي عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، فيما اعتبره تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات في السودان انقلابا عسكريا.
وجاء تدخل الجيش بعد أشهر من احتجاجات شعبية تصاعدت ضد غلاء الأسعار وتحولت مؤخرا إلى المطالبة بتنحي البشير، التي عدها مؤامرة تعود لأيام الربيع العربي.
وبإطاحة الجيش السوداني، برئاسة البلاد، المشير عمر البشير، تكون الخرطوم شهدت تاريخا حافلا منذ استقلالها عام 1956 بنحو 10 انقلابات، نجح منها 4 انقلابات.
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