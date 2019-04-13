بالفيديو... عبد الفتاح البرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان

وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عوض بن عوف، اليوم، التنازل عن منصبه واختيار، من يثق فيه وفي خبرته وجدارته لهذا المنصب، حيث اختار الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلفا له.

وقال ابن عوف في بيان عبر تلفزيون السودان القومي، أنه ترك المنصب إلى من يثق في كفاءته وقدرته وعليه تم الاختيار بعد التشاور، الفريق أول عبد الفتاح البرهان".

وأضاف ابن عوف، أنه تم إعفاء الفريق أول كمال عبد المعروف نائب رئيس مجلس العسكري الانتقالي من منصبه.

© REUTERS / STRINGER Advertisements هذا وأعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، يوم أمس الخميس، الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر حسن البشير، والذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة، على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة، كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى الحكم لعامين، وتعطيل الدستور الانتقالي لعام 2005، وإعلان الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجول لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءا حتى الرابعة صباحا، وحل مجلس الوزراء وتكليف وكلاء الوزراء بتسيير الأعمال.

هذا وأكد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، عمر دهب، لمجلس الأمن الدولي استعداد المجلس العسكري الانتقالي للتعاون مع المجتمع الدولي خلال الفترة الانتقالية والتزامه بجميع الاتفاقيات السارية.

وفي كلمة ألقاها اليوم، أمام المجلس ليوضح التطورات الأخيرة للوضع في السودان منذ صباح 11 نيسان/أبريل 2019، أعلن المندوب السوداني أن تلك التطورات أفضت إلى اتخاذ المجلس العسكري الانتقالي قراراته بعزل الرئيس عمر البشير وتعطيل العمل بالدستور وحل المجلس الوطني ومجالس الولايات وحل الحكومة المركزية والحكومات المحلية وإعلان حالة طوارئ لمدة 3 أشهر، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم الانتقال السلمي للسلطة الجاري في بلاده على نحو يعزز مكتسبات الشعب السوداني ويؤسس للاستقرار والتنمية والرخاء.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة المشاورات هذه لمناقشة الوضع في السودان بطلب من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا.