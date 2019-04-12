شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل إذا فقدت بطاقة الهوية الوطنية؟.. «الأحول المدنية» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصحت الأحوال المدنية المواطنين في حال فقدان بطاقة الهوية الوطنية باتباع بعض الإرشادات المهمة على الفور. Advertisements وقالت الأحوال المدنية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” في حال فقدانك لبطاقة الهوية الوطنية اتبع الآتي: 1- سجل الدخول في أبشر.

2- بلغ عن طريق خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

3- احجز موعد إلكتروني عن طريق خدمة طلب وثيقة بدل فاقد.

4- احضر جميع المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد.

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