شرطة الجزائر: ضبط خلية إرهابية مدججة بأسلحة وذخيرة

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الشرطة الجزائرية تعلن ضبط مجموعة إرهابية

أعلنت الشرطة الجزائرية، اليوم، ضبط أجانب، بعد تحديد هويتهم والكشف عن مخططاتهم، "لإذكاء التوترات ودفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرفة في التعبير، خلال الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد"، وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان، أنه خلال أسابيع المظاهرات "تم تحديد هوية أجانب، تم توقيفهم والكشف عن مخططاتهم، ممن جاءوا خصيصا لإذكاء التوترات ودفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرفة في التعبير، بقصد استغلال صورهم عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كما تم توقيف البعض وبحوزتهم تجهيزات حساسة، وغيرهم يوفرون عقاقير مهلوسة بكميات معتبرة".

وقال البيان، إنه خلال الأسابيع الماضية، تم توقيف أشخاص مغرضين، بين المتظاهرين، ينشطون بين جماعات إجرامية بعضهم كان يحاول بيع ممنوعات أو سرقة المواطنين، وحتى التحرش بهم أو الاعتداء عليهم.وأكد البيان أن الشرطة التي من بين مهامها حماية الأشخاص المعرضين للخطر، عملت أيضا على وضع حد لمشاريع إجرامية واسعة

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