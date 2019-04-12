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عوض بن عوف يتنحى عن رئاسة المجلس العسكري بالسودان

أعلن عوض بن عوف وزير الدفاع السوداني، تنحيه عن رئاسة المجلس العسكري، وتعيين الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس الانتقالي بدلا منه، وكان المجلس العسكري بالسودان، مساء الجمعة، قد دعى في مؤتمر صحفي إلى اجتماعات وحوار مع القوى السياسية صباح اليوم، قبل أن يقرر تأجيل الاجتماعات لأجل غير مسمى، في المساء، وكانت الدعوة موجهة لكل القوى عدا حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه الرئيس المعزول، وكانت تهدف لتقليل المخاطر التي تواجه البلاد والتوافق على حلول ترضي طموحات السودانيين.

وطالب المجلس العسكري في دعوته، كافة القوى السياسية والكيانات المجتمعية والفئوية بعدم تفويت هذه الفرصة، داعيا الحركات المسلحة للمشاركة في الحوار، مؤكدا أن عزل الرئيس عمر البشير ليس انقلابا،وقال الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من رئيس المجلس عوض بن عوف، إن المجلس العسكري السوداني،

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