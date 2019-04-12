السودان.. أول تعليق لـ«تجمع المهنيين» على تنحي رئيس المجلس الانتقالي العسكري

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أصدر تجمّع المهنيين المعارض، الذي يقود الاحتجاجات في السودان، بيانًا عقب إعلان الفريق عوض بن عوف استقالته من رئاسة المجلس العسكري.

وقال التجمع في بيانٍ حصل "مصر العربية" على نسخة منه، مساء الجمعة: "تابعنا التطورات بتنحي ابن عوف وإقالة كمال عبد المعروف، ونعد ذلك انتصارًا لإرادة الجماهير.. جماهير شعبنا في الأحياء والفرقان والبلدات والمدن والقرى في العاصمة القومية والأقاليم ندعوكم للخروج للشوارع الآن، والتوجه إلى ساحات الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة ومقار حامياتها ووحداتها المختلفة، والبقاء في سوح الاعتصام طوال الليل وعدم مبارحتها".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عوض بن عوف، تنحيه عن منصبه هو ونائبه كمال عبد المعروف، وذلك بعد يوم واحد من توليه رئاسة المجلس، وعزله الرئيس عمر البشير.

وقال الفريق أول عوض بن عوف بن بيان ملتفز: "أعلن تنازلي عن منصبي وتعيين المفتش العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسًا للمجلس العسكري"، معلنًا كذلك تنحي رئيس هيئة الأركان كمال عبد المعروف عن منصبه نائبًا لرئيس المجلس، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على تماسك المنظومة الأمنية في البلاد.

Advertisements

يأتي ذلك في وقت يحتشد مئات الآلاف من المتظاهرين في الشوارع المحيطة بمقر القوات المسلحة وسط الخرطوم، في تحد واضح لقرارات المجلس الانتقالي بفرض حالة الطوارئ، وحظر التجول من الساعة العاشرة مساء إلى الرابعة صباحا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهد عيان قوله إنّ مئات آلاف المتظاهرين احتشدوا قرب بمجمع وزارة الدفاع السودانية، كما تداول نشطاء صورًا تظهر تواجد قيادات المعارضة وسط المعتصمين.

وعبّر المحتجون عن غضبهم تجاه المجلس العسكري الانتقالي، الذي أعلن فترة انتقالية مدتها عامان كحد أقصى، بعد أن أطاح الجيش الرئيس عمر البشير، وطالبوا تغيير المجلس العسكري.